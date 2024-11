Il Paradiso delle signore anticipazioni choc: Matteo investito da Odile, le condizioni appese ad un filo!

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma a dicembre sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – made in Italy – annunciano che ci sarà una tragedia che colpirà da vicino Matteo. In particolare, Michelino si getterà per la strada per prendere una palla mentre Odile sopraggiungerà a bordo della sua automobile. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si evince che il fratello di Marcello non esiterà a salvare la vita al bambino di Mirella, riportando gravissime conseguenze. Matteo infatti verrà ricoverato d’urgenza in ospedale dove le sue condizioni appariranno disperate. Odile si sentirà in colpa per quanto successo. Concetta, intanto, starà vicina a Silvana, disperata per la sorte di suo figlio.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Matteo ha un’emorragia devastante alla milza

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse a dicembre su Rai 1 rivelano che Odile si precipiterà in ospedale per sincerarsi delle condizioni del ragioniere. Concetta, intanto, sarà di fondamentale importanza per i Portelli. La moglie di Ciro chiederà a Marcello di approfittare di questo drammatico momento per concedere il perdono a Matteo. Intanto le condizioni del ragazzo peggioreranno improvvisamente a causa di un’emorragia devastante. I medici scopriranno che nell’incidente ha riportato la rottura della milza e quindi ha bisogno di un intervento e di una trasfusione di sangue. Marcello si farà avanti e donerà al fratello il suo sangue.