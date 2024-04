Il Paradiso 8 settimana al 26 aprile, Matteo tornerà con Maria?

Il Paradiso 8, con le anticipazioni settimanali al 26 aprile 2024, mostrerà Matteo uscire dal carcere, mentre Vito chiuderà ogni rapporto con Maria. Ogni accusa contro il figlio di Silvana verrà scoperta infondata e il giovane non pagherà. Che farà dopo l’uscita dalla prigione?

Il Paradiso 8 trame settimanali al 26 aprile, Matteo Portelli riprenderà la relazione con Maria

Mentre Conti è ancora innamorato di Marta Guarnieri, le trame settimanali dal 22 al 26 aprile, rivelano che Portelli uscirà dal carcere. Non esisteranno prove a riguardo il caso Hofer e il figlio di Silvana tornerà in libertà.

Matteo correrà da Maria e le regalerà un anello simbolo del loro fidanzamento, come nelle fiabe. Vito si farà da parte e chiuderà definitivamente con la stilista. La stilista si emozionerà e con il suo amato fidanzato riprenderà la loro storia d’amore.

Matteo accompagnerà la donna amata a Parigi, felice e lontano da occhi indiscreti

Matteo si renderà non voler lascerà trascorrere altro tempo e chiederà alla donna di trasferirsi insieme a lui Parigi. Naturalmente Ciro Puglisi non sarà d’accordo e ostacolerà strenuamente progetto di vita futura della figlia.

Leggi anche, Il Paradiso delle Signore spoiler, il protagonista farà una brutta fine!

Vito chiuderà in modo definitivo con Maria Puglisi, Matteo non si scoraggerà e tornerà all’attacco, nonostante il parere negativo del padre. L’anello che regalerà all’amata sarà una dimostrazione per la giovane e la sua famiglia delle intenzioni serie che lo animano.

Maria aveva già fatto infuriare il padre Ciro

Maria aveva già svelato al padre di essere in crisi con Vito e di non voler più sposarlo, scatenando la sua ira. La ragazza, in seguito era tornata sui suoi passi e aveva scelto di dare una seconda vita a questa storia d’amore con Lamantia, pensando di riuscire a dimenticare Matteo.

Ciro dovrà mettersi l’anima in pace e accettare le scelte della figlia. La coppia si traferirà a Parigi? Maria e Matteo torneranno? Sapremo ogni dettaglio nella prossima stagione!