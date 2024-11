Il Paradiso delle signore anticipazioni choc: Ciro farà del male a Matteo? Minaccia tremenda

Drammatici momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera ambientata a Milano rivelano che ci sarà alta tensione tra Ciro e Matteo. Come saprete, il contabile è andato a Parigi per parlare con Maria. Il giovane ha rivelato alla sua promessa sposa di essere uno degli artefici della truffa Hofer ai danni di Marcello. Maria non ha preso bene la notizia, tanto da aver messo in dubbio il proseguo della loro storia d’amore. Matteo – una volta tornato a Milano – ha confessato a Marcello che la fidanzata ha deciso di prendere le distanze da lei dopo aver scoperto tutte le sue bugie. Ma cosa succederà adesso al personaggio de Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Ciro minaccia di morte Matteo

Nelle nuove puntate de il Paradiso delle signore in programma a novembre su Rai 1 rivelano che i guai per Matteo non saranno ancora terminati. Il giovane deciderà di affrontare Ciro Puglisi che avrà una reazione davvero fuori dalle righe nei confronti dell’ormai ex genero. Matteo racconterà all’uomo quanto è successo con Maria durante la sua permanenza in Francia. Il marito di Concetta, a questo punto, scoprirà che sua figlia ha scelto di interrompere il fidanzamento a causa della truffa di Matteo ai danni di Marcello. Il signor Puglisi si sentirà così tradito da urlare contro il suo ex genero di aver disonorato la sua figlia. Il marito di Concetta continuerà ad inveire tutto il suo dolore contro Matteo, minacciandolo di ucciderlo.