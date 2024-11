Il Paradiso delle signore anticipazioni bomba: Matteo lascia Milano ma poi accade l’imprevisto

Il Paradiso delle signore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Rai 1 grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera – made in Italy – rivelano che Matteo attenderà con ansia il ritorno di Concetta e Ciro dalla Francia. Il contabile spererà che i due abbiano convinto Maria a perdonarlo e non gettare all’aria l’imminente matrimonio. Purtroppo i coniugi Puglisi non riusciranno a far cambiar idea a Maria, che non avrà intenzione di perdonare Matteo per essere stato coinvolto nella truffa Hofer. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che il contabile affronterà anche il rifiuto del fratello Marcello che dimostrerà di aver perso la fiducia nei suoi confronti. Il capo del grande magazzino non avrà nessuna intenzione di concedere una seconda chance a Matteo, che vivrà dei momenti molto difficili.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Matteo riceve una sorpresa prima della partenza

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma a fine novembre su Rai 1, Matteo confiderà a sua madre di aver intenzione di lasciare per sempre Milano. Il contabile avrà intenzione di rifarsi una vita lontano ad un anno dal suo arrivo nella metropoli lombarda. Fortunatamente al momento della partenza accadrà qualcosa di imprevisto. Matteo riceverà una sorpresa che potrebbe fargli cambiare idea in merito. Cosa succederà? Il fratello di Marcello lascerà davvero Milano o deciderà di restare? La soap opera ambientata in un grande magazzino è in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Rai 1 dov’è seguita ogni giorno da oltre 2 milioni di telespettatori.