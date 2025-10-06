Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 ottobre 2025: Tancredi consegna le foto a Marcello, lui propone…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 6 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Tancredi dopo essere entrato in possesso delle compromettenti foto di Rosa e Marcello le darà a quest’ultimo per evitare che arrivassero ad Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 ottobre 2025: Enrico rifiuta il patto, Marcello fa una proposta alla Contessa

Di Meo ha proposto un patto ad Enrico, lui però gli dirà di non poterlo accettare anche se questo metterà fine alla sua carriera di chirurgo. Intanto Mimmo durante una manifestazione contro la guerra fermerà un ragazzo che gli dirà di essere un parente di Delia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello troverà un lussuoso attico al centro di Milano e proporrà ad Adelaide di andare via da Villa Guarnieri. Farà anche un gesto per chiudere in modo definitivo con il passato.