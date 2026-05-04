Beautiful, anticipazioni dall'11 al 17 maggio 2026: Brooke conquista Montecarlo, Luna e Poppy ai ferri corti

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda dall’11 al 17 maggio 2026, riportano al centro della scena tensioni familiari, rivalità storiche e un successo mediatico che rischia di cambiare gli equilibri alla Forrester Creations. Il Global Fashion Summit di Montecarlo diventa il palcoscenico del grande ritorno di Brooke, mentre a Los Angeles Steffy osserva da lontano un trionfo che la irrita sempre di più.

Nel frattempo, la situazione tra Luna e Poppy precipita, con accuse che riaprono ferite mai rimarginate. Quali conseguenze avrà il successo di Brooke sulla Forrester? Come reagirà Steffy davanti all’ennesima vittoria delle Logan? E cosa nasconde davvero il passato di Poppy? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful.

Brooke conquista Montecarlo mentre Ridge la celebra: un ritorno che scuote la Forrester e Beautiful

La settimana si apre con un’atmosfera elettrica a Montecarlo, dove il Global Fashion Summit accoglie Brooke come una vera icona. Affiancata da Ridge, la Logan ritrova la sicurezza che temeva di aver perso e si lascia travolgere dall’entusiasmo del pubblico internazionale. Il rilancio della linea Brooke’s Bedroom diventa un evento mediatico: il video promozionale conquista i social, i fan la acclamano e Ridge non perde occasione per celebrarla pubblicamente, definendola una donna coraggiosa e capace di parlare a tutte le generazioni.

Brooke, inizialmente emozionata, abbraccia il ruolo di testimonial con una naturalezza che sorprende persino lei stessa. Il messaggio che porta sul palco è chiaro: la bellezza non ha età e la sicurezza nasce dall’esperienza, non dall’apparenza. Il successo è immediato. Le immagini diventano virali e la stampa internazionale la incorona come il volto più atteso del Summit.

Durante il viaggio di ritorno, Brooke ringrazia Ridge per averla spinta a superare le sue paure. Lui, dal canto suo, ribadisce che il merito è tutto suo, del suo carisma e della sua capacità di reinventarsi. È un momento di grande complicità, che riaccende un’intesa mai davvero sopita.

Steffy osserva da lontano e la tensione cresce: Hope, Finn e Katie al centro di nuovi malintesi

Mentre Montecarlo festeggia, a Los Angeles l’atmosfera è ben diversa. Steffy, rimasta in città dopo aver dimenticato il passaporto, segue l’evento con crescente irritazione. Il successo delle Logan la infastidisce, e non lo nasconde né con Finn né con Carter. La sua frustrazione aumenta quando scopre che Hope, ancora una volta, sembra avere la testa altrove… e quel “altrove” ha il volto di Finn.

Katie sorprende Hope mentre fantastica proprio sul marito di Steffy, alimentando un malessere che rischia di esplodere da un momento all’altro. Alla Forrester Creations, intanto, l’intero team segue con ansia i risultati del lancio. I primi dati sono straordinari: il sito va in tilt per i troppi accessi e le vendite iniziano a salire rapidamente.

Hope e Katie difendono Brooke con convinzione, sicure che il suo nome sia sinonimo di successo. Carter, più prudente, ricorda che servono numeri solidi e non solo entusiasmo mediatico. Steffy, invece, non riesce a nascondere il fastidio. Per lei, il trionfo di Brooke è l’ennesimo capitolo di una rivalità che sembra non finire mai.

Luna e Poppy ai ferri corti: lo zaino di Tom riapre un passato che fa paura a Beautiful

Parallelamente, un’altra storyline prende una piega sempre più drammatica. La tensione tra Luna e Poppy raggiunge livelli altissimi quando viene ritrovato lo zaino di Tom. La scoperta riaccende sospetti e accuse che Poppy tenta disperatamente di respingere. Luna, però, fatica a credere alla versione della madre e il loro rapporto, già fragile, rischia di spezzarsi definitivamente.

Le due donne si confrontano in un dialogo carico di dolore, dove ogni parola pesa come un macigno. Poppy ribadisce la sua innocenza, ma Luna non riesce a liberarsi dal dubbio che la verità sia molto più oscura di quanto le sia stato raccontato.

Mentre Montecarlo celebra Brooke e Los Angeles si divide tra entusiasmo e tensione, questa vicenda familiare aggiunge un’ombra inquietante alla settimana. Il passato di Poppy sembra tornare a bussare alla porta, e Luna teme che ciò che emergerà possa cambiare tutto.