Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 dicembre 2025: Ettore trova la foto, Marta e Odile scoprono che…
Ettore trova foto, Greta vuole farla sparire. Cosa succederà oggi, 2 dicembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 2 dicembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.15 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marcello e Rosa continueranno a progettare il loro matrimonio, intanto la decisione di Adelaide di escludere Barbieri dal Circolo dividerà Odile e Marta.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 dicembre 2025: Ettore trova foto, Greta vuole farla sparire
Mimmo dovrà lasciare l’appartamento ma Johnny avrà in mente una soluzione che interessa entrambi. Caterina insieme al padre andrà alla Prima della Scala e Delia la aiuterà trovare l’abito adatto da indossare per l’occasione.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore troverà sulla sua scrivania il vecchio scatto di famiglia. È stato Matteo il giorno prima a consegnare la foto ad Odile chiedendole di farla avere a Marchesi. Greta deciderà di far sparire la foto.