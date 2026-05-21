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Toto panchina Manfredonia, si valutano altri due nomi

Tra i nomi accostati al Manfredonia da Notiziario Calcio, oltre a Ciaramella, ci sarebbero quelli di Luca Tiozzo, esperto allenatore di 41 anni che ha vissuto l’ultima stagione al Valmontone, arricchita da precedenti esperienze significative sulle panchine di Fasano e Gravina e Simone Minincleri, classe 1989, che si è distinto nel recente passato alla guida di Ostiamare e Ferrandina.