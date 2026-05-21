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Ex Manfredonia Pezzella, Fasano in pole

In casa Fasano tiene banco il rebus allenatore. Il club biancazzuro, infatti, starebbe valutando diversi profili per la panchina. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoCalcioPuglia, il nuovo nome sarebbe quello di Luigi Pezzella.

Quello di Pezzella, però, non sarebbe l’unico nome sondato dalla dirigenza fasanese: secondo quanto raccolto dalla redazione di Antenna Sud, infatti, ci sarebbe anche Ciaramella (seguito anche dal Manfredonia) e in passato sarebbero stati contattati anche Sannazzaro, De Sanzo, Pezzella e Panarelli, con il quale sembrava essere tutto fatto, ma in seguito le parti si sarebbero allontanate.