Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 marzo 2026: Rosa intervista Guarnieri, Matteo confessa a Odile…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 17 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Per fare chiarezza in merito al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini Umberto chiederà a Rosa di intervistarlo così potrà chiarire la sua posizione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 marzo 2026: Mimmo si confida con Concetta, Odile affronta Matteo

Mimmo dopo essere tornato a Firenze parlerà con Concetta, alla donna confiderà che Agata aveva un atteggiamento molto strano quando è andato a trovarla. Intanto le Veneri parleranno dell’abito nude-look al Paradiso realizzato da Botteri.

Sarà Delia ad indossare il vestito, però solo dopo che verranno apportate delle modifiche perché è troppo trasparente. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile dopo aver letto l’articolo sullo zio sentirà l’esigenza di scoprire come sono andate davvero le cose. Cosa farà? Affronterà Matteo, lui durante il loro confronto le rivelerà cosa prova realmente per lei.