Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10-14 novembre: Riccardo riprende gli psicofarmaci, Adelaide interviene

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Settimana particolarmente intensa per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate in onda dal 10 al 14 novembre 2026, eccezionalmente programmate da martedì a sabato, saranno soprattutto le vicende di Riccardo a tenere banco. Il giovane faticherà ad accettare la decisione di Nicoletta di allontanarsi e finirà nuovamente in un tunnel fatto di sofferenza e dipendenza dagli psicofarmaci.

Nel frattempo non mancheranno momenti più leggeri grazie ai festeggiamenti organizzati per il compleanno di Mirella, mentre l’arrivo di Carmine a Milano creerà nuove tensioni nella famiglia Puglisi. Novità anche sul fronte professionale, dove un giornalista francese metterà a confronto il Paradiso e la GMM. Cosa succederà a Riccardo? Perché Marcello deciderà di rivolgersi ad Adelaide? E quali problemi porterà l’arrivo di Carmine?

Riccardo sprofonda nella crisi dopo la partenza di Nicoletta

La partenza di Nicoletta continuerà ad avere pesanti ripercussioni sullo stato d’animo di Riccardo. Incapace di rintracciarla dopo il trasferimento e sempre più sopraffatto dalla delusione, il giovane tornerà a rifugiarsi nell’alcol e negli psicofarmaci.

Marcello si accorgerà rapidamente che qualcosa non va e scoprirà che l’amico è diventato dipendente dalle pillole. Nonostante Riccardo provi ad accettare la scelta della donna che ama, il dolore si rivelerà troppo forte da gestire.

La situazione peggiorerà ulteriormente quando Riccardo confesserà di aver ricominciato ad assumere farmaci. A quel punto Marcello capirà che il problema non può più essere ignorato.

Il Paradiso delle Signore: Marcello chiede aiuto ad Adelaide

Preoccupato per le condizioni dell’amico, Marcello tenterà inizialmente di gestire da solo la situazione. Dopo aver scoperto le vere ragioni che hanno spinto Riccardo verso gli psicofarmaci, gli prometterà discrezione a patto che accetti di intraprendere un percorso di disintossicazione.

Con il passare dei giorni, però, Marcello realizzerà che il problema è più grave del previsto. Per questo motivo prenderà una decisione importante e contatterà Adelaide, sperando che possa intervenire per aiutare Riccardo a uscire da questo difficile momento.

Il Paradiso delle Signore: il compleanno di Mirella e tensioni nella famiglia Puglisi

Sul fronte più leggero della trama, le Veneri organizzeranno una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella. Elisa le concederà un permesso speciale e tutti si mobiliteranno per rendere la giornata indimenticabile.

Mimmo e Michelino si occuperanno della torta, ma un imprevisto rischierà di mandare all’aria i preparativi quando il dolce verrà servito ai soci del Circolo. Rebecca dovrà quindi trovare rapidamente una soluzione.

Nel frattempo l’arrivo di Carmine a Milano provocherà nuove tensioni. Ciro e Concetta accoglieranno con freddezza la sua presenza, mentre Lia cercherà di ristabilire un rapporto con il padre. Dopo un confronto con Ciro, la ragazza otterrà il permesso della madre di frequentarlo, anche se Matteo continuerà a invitarla alla prudenza.

Paradiso e GMM al centro di un importante reportage

Le vicende lavorative vedranno protagonista Iacopo, deciso a realizzare un reportage sulla GMM. Per questo motivo contatterà il giornalista francese Jean Paul Rossini, collaboratore di una prestigiosa rivista di moda.

L’arrivo dell’uomo porterà inizialmente alla luce la rivalità esistente tra Roberto e Iacopo, ma sarà proprio Rossini a favorire un clima più disteso proponendo un confronto tra due eccellenze della moda milanese: il Paradiso e la GMM.

L’iniziativa contribuirà così a migliorare i rapporti tra i protagonisti e offrirà nuove opportunità professionali a entrambe le realtà.

Le puntate dal 10 al 14 novembre si preannunciano dunque ricche di emozioni, con Riccardo chiamato ad affrontare il momento più difficile della sua vita e Marcello pronto a tutto pur di salvarlo dalla dipendenza.