Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fans

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate del pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo che ha portato i piani alti di Viale Mazzini a prendere una decisione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, la messa in onda de Il Paradiso delle signore allungherà la sua durata sulla rete ammiraglia Rai. L’ultima puntata della soap opera è prevista per il 22 maggio e non più ad inizio mese come era capitato nelle passate edizioni. Le vicende con Roberto e Marcello continueranno la sua programmazione dalle 16:00 alle 17:10 quando prenderà la linea La vita in diretta con Alberto Matano.

L’ultima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 22 maggio

L’ultima puntata de Il Paradiso delle signore andrà in onda venerdì 22 maggio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Il pubblico potrà assistere ancora a molti appuntamenti con la loro soap opera preferita. Di conseguenza, sono attesi grandi colpi di scena per la gioia dei telespettatori. Le anticipazioni annunciano che prossimamente ci sarà il ritorno di Adelaide, interpretata dall’attrice Vanessa Gravina. La contessa farà ritorno a Milano dopo che era stata allontanata in seguito al mancato matrimonio con Marcello Barbieri interpretato da Pietro Masotti.