Il Paradiso delle signore: chi resta e chi va via nell’undicesima stagione della soap opera

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Il Paradiso delle signore si appresta a chiudere i battenti ma già si pensa all’undicesima stagione. Le nuove riprese inizieranno il 25 maggio dove sono attesi incredibili colpi di scena. Il toto cast è già uno degli argomenti più discussi tra i fans delle vicende ambientate in un atelier degli anni 60. Il nome più papabile per l’addio è quello di Marta Guarnieri interpretata dall’attrice Gloria Radulescu. Il personaggio ha ricevuto un’offerta di lavoro allettante a Roma impossibile da rinunciare. La figlia di Umberto ha finalmente trovato un equilibro accanto al dottor Enrico e la piccola Anita. Non è da escludere che Marta uscirà di scena oppure gli autori de Il Paradiso delle signore useranno un escamotage per permetterle di continuare nella soap. Al momento non ci sono conferme da parte della produzione anche se le trame optano per un cambiamento per lei mentre resta da capire se Enrico e Anita la seguiranno nel suo viaggio romano.

Marta Guarnieri in forse, Tancredi saluta Il Paradiso delle signore

Se la presenza di Marta Guarnieri è in forse, chi è sicuro di non tornare ad Il Paradiso delle signore è Flavio Parenti che ha prestato il volto a Tancredi. L’attore ha ringraziato il pubblico con un messaggio social che ha tutta l’aria di un addio. L’uomo ha detto: “Un personaggio meraviglioso da interpretare è tempo di vivere la sua vita.” Una frase che molti hanno letto come un saluto alla soap dopo il percorso di redenzione vissuto nelle ultime puntate. Più sfumata invece la presenza di Rosa Camilli, che sarebbe divisa tra scelte personali ed ambiziosi professionali che l’hanno portata a rischiare la vita in Vietnam. Tutti elementi che potrebbero giustificare la sua presenza intermittente e non un addio allo sceneggiato. Confermate le presenze di Adelaide, Umberto insieme a Matteo e Odile.