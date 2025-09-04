Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni dall’8 al 12 settembre: Concetta si ammala e fa preoccupare tutti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in onda dall’8 al 12 settembre su Rai 1, un nuovo magazziniere di nome Fulvio si unirà al personale. Nel frattempo, Odile cercherà un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda. La sfilata si avvicina, ma Delia faticherà a trovare l’originalità per le sue parrucche, mentre Umberto e Adelaide prenderanno una decisione sul futuro di Odile. Marina Valli accetterà di sfilare per il Paradiso, rifiutando un’offerta rivale, e Proietti consolerà Fulvio. Il giorno della sfilata e del battesimo di Andrea, la sarta Concetta si ammalerà, e Roberto lancerà la carriera di Rosa. Infine, il commendatore Guarnieri cercherà di riconquistare la fiducia della contessa Sant’Erasmo. Ci riuscirà?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: arriva Fulvio

Al grande magazzino Il Paradiso delle Signore, il personale si prepara ad accogliere una nuova figura: un magazziniere dal carattere schivo e riservato, di nome Fulvio. Il suo passato è costellato di sfide difficili, ma la sua professionalità e la sua esperienza lo renderanno presto un elemento indispensabile per la squadra.

Nel frattempo, Odile della Galleria Milano Moda si imbarcherà in una ricerca estenuante per scoprire un nuovo e talentuoso stilista che possa rivoluzionare il mondo della moda. Inoltre, la coppia formata da Salvatore Amato ed Elvira Gallo vivrà un momento di gioia e di profonda riflessione, impegnandosi nella ricerca del padrino più adatto per il loro piccolo Andrea.

Umberto e Adelaide prendono una decisione sul futuro di Odile

Con l’avvicinarsi della sfilata, Delia continuerà a cercare disperatamente quel tocco di originalità che renderà le sue parrucche indimenticabili. Nel frattempo, Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo prenderanno una decisione cruciale che influenzerà il futuro della loro figlia Odile. Quest’ultima, non restando con le mani in mano, proporrà una collaborazione inaspettata a Marina Valli, sperando di dare una svolta alla situazione.

Il Paradiso delle signore 10, trame puntate dall’8 al 12 settembre: Marcello invita Marina

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello Barbieri prenderà l’iniziativa e inviterà Marina Valli a visitare il grande magazzino. La donna, nota per il suo fascino, accetterà l’invito, e la loro visita susciterà diverse reazioni. Intanto, la tensione a casa Puglisi si farà sentire. Concetta cercherà con tutte le sue forze di convincere Andrea Gallo a riflettere sulla sua scelta per il padrino del piccolo Andrea, ma il suo tentativo non darà i frutti sperati. Nel frattempo, le inaspettate sorprese non finiranno qui. Irene e Delia, infatti, si troveranno ad affrontare un incontro inaspettato.

Odile chiede spiegazioni a Matteo

Il futuro di Marina Valli si prospetta radioso: accetterà l’offerta di sfilare per il Paradiso delle signore, una scelta che la porterà a rifiutare la prestigiosa proposta della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, Odile cercherà risposte da Matteo, e le loro strade sembreranno finalmente ricongiungersi. In un’altra stanza, Fulvio si sfogherà, condividendo le sue angosce con Proietti, mentre una dolce sorpresa attenderà Roberto: Rosa farà il suo ingresso al Paradiso delle Signore, portando con sé un dono molto speciale.

Roberto sforna un’idea brillante per la carriera di Rosa

Il giorno della sfilata e del battesimo del piccolo Andrea sarà un momento di grande fermento. La cerimonia rischierà di non andare come previsto, dato che la sarta Concetta si ammalerà all’improvviso. A causa della sua indisposizione, si vedrà costretta a chiedere a Elvira di trovare una nuova madrina per il piccolo Andrea.

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore, non mancheranno le sorprese e le nuove iniziative. Roberto Landi, sempre un passo avanti, avrà un’idea brillante che lancerà la carriera di Rosa: troverà un modo originale per far conoscere al pubblico il suo libro, assicurandole un successo inaspettato.

E mentre il Paradiso si animerà con nuove prospettive, il commendatore Guarnieri cercherà di rimettere in gioco le sue carte con la contessa Sant’Erasmo. L’uomo, infatti, tenterà il tutto per tutto per riconquistare la fiducia e il cuore della nobildonna, sperando di non averle perse per sempre.