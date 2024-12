Il pane di Monte Sant’Angelo sull’Amerigo Vespucci, un nuovo successo per Donato Taronna, Maestro Panificatore di Monte Sant’Angelo, dopo il premio Gambero Rosso e dopo essere riuscito ad inserire il Pane di Monte Sant’Angelo sul sito di Nutella arriva la ciliegina sulla torta con la chiamata da parte della Marina Militare per produrre il pane di Monte Sant’Angelo sulla Nave Amerigo Vespucci, che attraccherà a Doha Qatar.

Il Vespucci, fiore all’occhiello della Marina Italiana in collaborazione con la società Koor che cura gli eventi “le Rotte del Pane”, hanno chiamato il Maestro Panificatore garganico Donato Taronna di Monte Sant’Angelo a panificare per tutto l’equipaggio e le autorità italiane e locali del Qatar nel Villaggio Italia, allestito ad ogni attracco del Vespucci per rappresentare le Eccellenze dell’Italia e farle degustare agli ospiti.

Dopo il Pane di Monte sul sito della Nutella, un nuovo traguardo