Il nuovo spot di Natale della Coca Cola è interamente fatto con l’AI (e non piace a tutti)

Svelato poche ore fa il nuovo spot di Natale della Coca Cola, fatto interamente con l’intelligenza artificiale e, per questo, che fa storcere il naso a tanti.

Il nuovo spot, intitolato “Holidays Are Coming” non prevede volti umani, ma animali come i classici orsi polari, panda, pinguini, conigli e perfino un bradipo con movimenti goffi.

Da un lato l’azienda americana cerca di stimolare l’effetto nostalgia con i classici truck rossi che sfilano tra alberi innevati ed illuminati, ma dall’altro con l’AI cerca di rendere moderno lo spot.

Il direttore marketing globale Manolo Arroyo ha dichiarato che la nuova strategia consente di ridurre costi e tempi di produzione: “In passato ci serviva un anno per preparare uno spot natalizio. Ora possiamo farlo in un mese”, ha spiegato. L’azienda non ha però rivelato il budget della campagna, lasciando intendere che l’obiettivo principale non sia tanto economico quanto sperimentale.