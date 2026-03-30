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Il Miracolo delle “Piccole” Giganti: Il Volley Lab Manfredonia vola ai Play-off!

Non è solo un traguardo sportivo, è una dichiarazione d’intenti. Le nostre ragazze staccano ufficialmente il pass per i Play-off di Prima Divisione Femminile, e lo fa riscrivendo le regole del gioco. A rendere questa impresa straordinaria non è solo il risultato in classifica, ma il “chi” l’ha ottenuto: una squadra composta da atlete giovanissime che hanno sfidato l’esperienza con l’entusiasmo e la tecnica.

All’inizio della stagione puntare su un roster così giovane in un campionato ostico come la Prima Divisione poteva sembrare un azzardo. Invece, partita dopo partita, le ragazze del Volley Lab hanno dimostrato che l’età è solo un numero quando in campo si portano fame di vittoria e spirito di sacrificio.

Sotto la guida tecnica del duo Attanasio/Troiano, il gruppo è cresciuto in modo esponenziale, trasformando l’imprevedibilità della gioventù in una forza d’urto capace di piegare anche le formazioni più navigate del girone.

L’accesso ai play-off è il giusto premio per una progetto che continua a investire sul territorio e sui propri talenti. Vedere il palazzetto pulsare di energia e veder crescere queste atlete — tutte nate e cresciute nei vivai locale — è la vittoria più bella per tutto il movimento sportivo manfredoniano.

“Abbiamo giocato ogni pallone come se fosse l’ultimo. Questi play-off non sono un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo sogno. Dobbiamo ringraziare anche il nostro main sponsor FINXTRA di D’Isita Michele e tutti gli amici che chi supportano“. Queste le parlole del dirigente accompagnatore (e motivatore) Matteo Ferri.

Ora si apre una nuova fase: quella del “dentro o fuori”, dove i nervi saldi contano quanto una schiacciata vincente. Le nostre ragazze ci arrivano con la consapevolezza di chi ha raggiunto un importante traguardo ma che non ha smesso di avere “fame, sempre pronte a dare battaglia e a portare in alto i colori della città.

Complimenti ragazze, la Manfredonia sportiva sarà sempre al vostro fianco!