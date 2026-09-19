Il mio nome è Carlo cast, trama e location del film TV in onda il 27 settembre su Carlo Acutis

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Canale 5 dedica la prima serata di domenica 27 settembre 2026 al film TV Il mio nome è Carlo, un progetto che ripercorre la vita di Carlo Acutis, morto a 15 anni nel 2006 e canonizzato nel 2025. Mediaset inserisce la messa in onda nel calendario del Mese di Carlo, il programma che celebra i vent’anni dalla sua scomparsa con eventi, documentari e iniziative nazionali. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi interpreta Carlo? Quali luoghi hanno ospitato le riprese? E come si sviluppa la storia nel film?

Cast e racconto biografico: Samuele Carrino interpreta Carlo, Lucia Mascino è la madre

Giacomo Campiotti dirige il film e costruisce un racconto che segue Carlo in tre fasi della sua vita: a sei anni, a undici e a quindici. Per il ruolo del Carlo adolescente, Campiotti sceglie Samuele Carrino, che restituisce la sensibilità del ragazzo milanese e la sua capacità di vivere la fede con naturalezza. Carrino pronuncia una frase che sintetizza l’essenza del film: «Sono Carlo Acutis, ho 15 anni e il 3 maggio dovrei compierne 16… dovrei». Nel ruolo della madre, Antonia Salzano, troviamo Lucia Mascino, che porta nel film una presenza intensa e credibile.

Il progetto entra nel calendario del Mese di Carlo, l’iniziativa che unisce televisione, cinema e mondo digitale per ricordare il giovane santo a vent’anni dalla morte. Il film rappresenta uno degli appuntamenti principali del programma, insieme al documentario Carlo Acutis. Il giovane santo, in arrivo nelle sale dal 15 al 21 ottobre 2026.

Location: Milano, Assisi e Oggiono nel percorso del film e del Mese di Carlo

La produzione attraversa i luoghi più significativi della vita di Carlo. La troupe parte da Milano, dove Carlo cresce, studia e coltiva la sua passione per l’informatica. Il racconto si sposta poi ad Assisi, città centrale nella sua spiritualità e meta dei suoi viaggi.

Il film coinvolge anche la Brianza: ad aprile 2026 la troupe gira alcune scene a Oggiono, nel Lecchese, aggiungendo un tassello lombardo alla produzione. Il territorio brianzolo entra nel racconto anche per un motivo più profondo: Carlo muore al San Gerardo di Monza il 12 ottobre 2006, dopo una leucemia fulminante.

Il Mese di Carlo valorizza proprio questo legame con la Lombardia, includendo eventi e testimonianze che ricordano la sua storia nel territorio dove ha vissuto gli ultimi giorni.

Trama: tre età per raccontare una vita breve ma intensa, nel cuore del Mese di Carlo

Campiotti costruisce una narrazione che segue Carlo in tre momenti della sua crescita. Il film mostra un bambino curioso, un preadolescente che scopre la fede e un quindicenne che usa la tecnologia per comunicare la sua esperienza religiosa. La storia attraversa la scuola, gli amici, la famiglia e la sua capacità di vivere la spiritualità con un linguaggio moderno.

Il racconto arriva fino al ricovero a Monza, ma non si concentra solo sulla malattia: il film mette al centro la normalità di un ragazzo che vive ogni giorno con intensità e autenticità. La messa in onda del 27 settembre apre ufficialmente il Mese di Carlo, un percorso che porta la sua storia in TV, al cinema e online, a un anno dalla canonizzazione e a vent’anni dalla morte.