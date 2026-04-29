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Il Ministro Salvini: “L’Istituto Poligrafico di Foggia eccellenza italiana”

Dal cuore di Foggia ogni giorno nascono circa 25.000 targhe che permettono a milioni di italiani di viaggiare.

Ieri sono stato allo stabilimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: un’eccellenza italiana con 420 lavoratrici e lavoratori straordinari.

Qui si producono targhe di ogni tipo, anche quelle storiche: una battaglia che ho portato avanti con la Lega e che oggi permette a migliaia di appassionati di avere sulle loro auto e moto d’epoca la targa originale del loro tempo.

Orgoglio italiano. Lavoro, passione e tradizione.

Matteo Salvini