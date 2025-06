[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Ministro Nordio interviene alla presentazione del volume di Felice Piemontese

presentati gli studi e le ricerche dell’ex studente dell’Università di Foggia

“Sotto il profilo della competenza a irrogare la sanzione amministrativa si nota una confusione, in quanto c’è una autorità che poteva fino a ieri pronunciarsi solo sulla sanzione penale e sul risarcimento del danno e oggi invece si pronuncia in termini amministrativi per irrogare una sanzione amministrativa”.

Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto oggi alla presentazione del libro “La sanzione amministrativa. Aporie e opzioni sistematiche” (Giappichelli) ospitata nella sala del Refettorio di Montecitorio. L’evento è stato moderato dalla professoressa Francesca Cangelli, ordinaria di diritto amministrativo dell’Università di Foggia. Il contributo dell’autore, l’avvocato Felice Piemontese, ha offerto degli spunti di riflessione nell’ambito della potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione.

Prima di lasciare la parola ad amministrativisti e magistrati ospiti della presentazione, il Guardasigilli ha, inoltre, sottolineato la necessità di ripensare “questa commistione” tra autorità, di “dipanare questa matassa intricata” nell’irrogazione della sanzione amministrativa, che discende anche dal “mondo omologato dal punto di vista giuridico” nel quale viviamo.

All’evento, sono anche intervenuti il prof. Alberto Zito, ordinario di diritto amministrativo Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il prof. Aristide Police, ordinario di Diritto Amministrativo LUISS “Guido Carli” Roma ed i magistrati ordinari, e dottori di ricerca in diritto penale e diritto pubblico, Francesco Pio Lasalvia (Tribunale di Rimini) e Luca Bordin (Tribunale di Teramo).