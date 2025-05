[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il miglior olio evo del mondo in concorso a Mattinata

PREMIAZIONE DEL 34° LEONE D‘ORO: MATTINATA HA OSPITATO LA FASE FINALE DEL PRESTIGIOSO CONCORSO INTERNAZIONALE CHE PREMIA IL MIGLIOR OLIO EVO DEL MONDO.

Mattinata è orgogliosa di essere stata scelta dal comitato organizzativo del prestigioso premio olivicolo internazionale “Leone d’Oro” per festeggiare con i produttori finalisti la consegna degli ambiti riconoscimenti.

La giornata intensa e partecipata da produttori arrivati da tutta Italia con la compresenza di olii partecipanti da tutto il mondo è culminata con le degustazioni: è un’esperienza sensoriale ed emozionante per tutti, un’opportunità unica per i produttori che mettono il naso negli oli degli “altri” e per i curiosi che possono imparare l’alfabeto sensoriale di alcuni tra i migliori oli al mondo.

“Siamo davvero grati a Maria Paola Gabusi per aver scelto Mattinata per questo momento così importante vissuto nella nostra Comunità nel solco del grande lavoro di promozione del nostro olio EVO che prosegue ormai da anni e che, con operazioni come questa, si consolida e si qualifica sempre più a tutto favore della produzione olivicola locale” così l’assessora all’Agricoltura Rosanna Ciuffreda.

“Il Leone d’Oro a Mattinata è un ritorno dolcissimo dopo diversi anni ed è frutto di una promessa mantenuta. Una promessa fatta durante l’ultima edizione di FèXtra nell’ottobre scorso dalla famiglia Gotti che ha ospitato l’intero evento presso la propria struttura nella valle di Vignanotica. Un impegno importante e fattivo per lo sviluppo del nostro territorio.” le parole del sindaco Michele Bisceglia.

Per tutte le info su partecipanti e premiati dell’edizione 2025:

