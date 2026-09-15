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“IL MARE CHE INCLUDE”: DAL PORTO DI RODI GARGANICO. LA RSA VILLA MELE PROMUOVE L’INCLUSIONE E LA RIABILITAZIONE SULLE ONDE DEL GARGANO

RODI GARGANICO – Abbattere le barriere architettoniche ed emotive, trasformando la bellezza del mare in uno strumento di riabilitazione, socializzazione e continuità pedagogica. È questo lo spirito con cui la RSA Villa Mele di Rodi Garganico, struttura del Gruppo Salatto, ha promosso ed organizzato l’evento “Il Mare che Include – Dalla Terra al Mare: Un Percorso Educativo e Riabilitativo in Continuità“.

L’iniziativa si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 settembre 2026, con partenza prevista dal Porto Turistico di Rodi Garganico per un suggestivo giro della costa garganica all’insegna dello slogan: “Abbattiamo le barriere, navighiamo insieme!”.

Ideata e coordinata dall’équipe multidisciplinare di Villa Mele, l’iniziativa nasce come punto di arrivo di un intenso lavoro preparatorio basato sui Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli ospiti.

Per l’occasione, la RSA Villa Mele ha scelto di aprire le porte dell’evento anche ad altre strutture socio-sanitarie di Rodi Garganico e dei comuni limitrofi, creando una sinergia di rete sul territorio nel segno della condivisione e dell’integrazione sociale. L’evento vede la collaborazione fondamentale della Lega Navale Italiana (Sezione di Peschici) e dei volontari e clown dottori dell’Associazione “Il Cuore Foggia” (delegazione di Vico del Gargano), che saranno presenti a bordo per affiancare gli ospiti con l’animazione e la mediazione della clownterapia.

L’uscita in barca non è soltanto un momento ricreativo, ma il naturale approdo di un percorso ecologico, riabilitativo e soprattutto umano che, negli ultimi mesi, ha coinvolto gli ospiti in tante attività: dai laboratori di riciclo alla cura dell’Orto di struttura, fino alla realizzazione dell’opera simbolica “Il Cuore dei Tappi”.

Un itinerario fatto di piccoli traguardi, relazioni e nuove esperienze, che ha accompagnato gli ospiti verso questa giornata speciale. Nei mesi di preparazione, accanto alle attività socio-educative dedicate alla gestione delle emozioni, su simulazioni sensoriali e sul supporto alla comunicazione tramite la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), gli ospiti hanno affrontato sessioni mirate di fisioterapia e riabilitazione motoria (esercizi di stabilità, equilibrio su piani instabili e coordinazione).

Un lavoro quotidiano pensato non solo per preparare all’esperienza in mare, ma per favorire autonomia, sicurezza e partecipazione.

“Siamo orgogliosi di promuovere un’iniziativa che sintetizza appieno la nostra visione di assistenza e cura. L’ambiente accessibile, insieme a una rete di accompagnamento qualificato, permette a chi vive situazioni complesse di riavvicinarsi a momenti di benessere condiviso”, dichiara il dottor Potito Salatto, Presidente del Gruppo Salatto.

“Possiamo abbattere le barriere e lo dimostriamo attraverso il lavoro altamente professionale della nostra équipe multidisciplinare, la preziosa sinergia con la Lega Navale e la costante collaborazione con l’Associazione ‘Il Cuore Foggia’ (delegazione di Vico del Gargano), la cui presenza al nostro fianco con i volontari e i clown dottori rappresenta un pilastro fondamentale durante tutto l’anno, oltre che con le altre realtà socio-sanitarie del territorio. Vogliamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare da protagonisti per restituire loro autonomia, dignità ed entusiasmo”, conclude il dottor Rocco Salatto alla guida della RSA Villa Mele.

L’appuntamento è dunque fissato al Porto Turistico di Rodi Garganico nella mattinata del 16 settembre per vivere insieme una giornata di festa, inclusione e grande valore sociale.