Manfredonia, Basta: “Politica locale allo sbando, l’opposizione fa il regalo alla maggioranza”

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IL RE È NUDO!

​Politica locale allo sbando: quando l’opposizione fa il regalo alla maggioranza

​Quello a cui abbiamo assistito nell’ultimo consiglio comunale ha del surreale. La cronaca racconta di una seduta sospesa per mancanza del numero legale, con una maggioranza decimata, spaccata e frammentata in tanti piccoli “Granducati” personali in perenne lotta per il potere.

Una situazione politica cristallizzata, ormai evidente a tutta la cittadinanza.

​Era il momento perfetto per affondare il colpo, per mettere nero su bianco il fallimento politico di chi amministra e per dimostrare in aula che il re è nudo.

​E invece, cosa accade? Con una mossa che definire autolesionista è poco, l’opposizione rompe gli schemi non per sferrare l’attacco decisivo, ma offrendo un assist d’oro alla controparte, prestando il fianco per essere derisa e attaccata.

​Quando chi dovrebbe fare opposizione si incaglia nelle proprie debolezze o in dinamiche incomprensibili, finisce per applicare alla lettera il vecchio adagio: «U bov dic all’asin ca ji curnut».

Ci si accusa reciprocamente, si perdono di vista le priorità della città e si regala un salvagente a un’amministrazione che barcolla.

​In tutto questo i partiti che fanno?

​A rendere il quadro ancora più grottesco è il ruolo (o meglio, l’assenza) dei partiti comunali e sovracomunali.

​Esiste ancora una segreteria di Fratelli d’Italia?

​Cosa dice Forza Italia?

​La mozione presentata dalla consigliera Rinaldi non nasce da un’iniziativa personale ma a quanto risulta, è un’iniziativa che arriva direttamente dalle linee guida nazionali del partito.

E allora come mai un’azione politica forte e strutturata a livello centrale viene poi disinnescata, banalizzata o lasciata sola nel teatrino della politica locale?

​La città merita di meglio!

​I cittadini non ne possono più di assistere a beghe di cortile, a numeri contati in consiglio e a opposizioni distratte che sprecano i fallimenti altrui.

​La città ha problemi reali che richiedono una guida seria e coesa, non una maggioranza ostaggio di micro-poteri né un’opposizione incapace di fare sintesi. La politica locale merita uno scatto d’orgoglio e di coerenza.

​Restiamo in attesa di sviluppi, ma una cosa è certa: la pazienza dei cittadini è ampiamente esaurita.

Michelangelo Basta