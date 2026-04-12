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Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programma

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla Religionis Zelus, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII ha approvato la riforma che ha istituito l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, il 26 aprile avremo

l’onore di accogliere in questo Santuario, per essere esposto alla pubblica venerazione, il mantello del nostro serafico Fondatore, da lui donato a santa Elisabetta d’Ungheria, attualmente custodita presso il convento dei Frati Cappuccini di Parigi.