Chi è Francesco Vitiello, Diego di Un Posto al Sole: moglie, figli, malattia e carriera

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Per milioni di telespettatori è semplicemente Diego Giordano, uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole, ma dietro quel volto c’è una lunga storia professionale e personale. Francesco Vitiello è entrato nel cast della storica soap di Rai 3 quando aveva appena 14 anni ed è cresciuto insieme al suo personaggio, diventando uno dei volti simbolo della serie.

Nel corso degli anni l’attore napoletano si è allontanato più volte dal set per inseguire nuovi progetti artistici, ma anche per affrontare una condizione che ha segnato profondamente la sua vita: l’alopecia. Oggi, alla vigilia dei 30 anni della soap, ha scelto di raccontare quel periodo difficile. Chi è Francesco Vitiello? Ha una moglie e dei figli? E perché l’alopecia lo ha portato ad allontanarsi temporaneamente da Un Posto al Sole?

Chi è Francesco Vitiello e la carriera in Un Posto al Sole

Nato nel 1981, Francesco Vitiello è uno degli attori storici di Un Posto al Sole. Il debutto nella soap è arrivato nel 1996, quando era ancora un adolescente e interpretava il giovane Diego Giordano, figlio di Raffaele Giordano, storico portiere di Palazzo Palladini interpretato da Patrizio Rispo.

Nel corso degli anni ha lasciato e ripreso più volte il ruolo. È stato nel cast fino al 2002, poi è tornato tra il 2006 e il 2009, prima del rientro stabile avvenuto nel 2019.

Lontano dalla soap ha lavorato come attore, regista e produttore. Ha preso parte a fiction di successo come Distretto di Polizia, ha fondato una casa di produzione insieme al collega Peppe Zarbo e ha dato vita, insieme a Miriam Candurro e Lorenzo Cammisa, a una scuola di recitazione a Caivano.

Moglie e figli: la vita privata di Francesco Vitiello

Francesco Vitiello è sempre stato molto riservato sulla propria vita privata.

L’attore preferisce tenere lontani dai riflettori gli aspetti più personali della sua quotidianità e non ama condividere pubblicamente dettagli sulla sua situazione sentimentale. Per questo motivo non sono note informazioni ufficiali riguardo a un’eventuale moglie o compagna.

Anche sul fronte dei figli, Vitiello ha scelto di mantenere la massima discrezione e non sono disponibili dichiarazioni pubbliche che confermino particolari dettagli sulla sua vita familiare.

La malattia e il racconto sull’alopecia

Uno degli aspetti più delicati della vita di Francesco Vitiello riguarda l’alopecia, una condizione con cui convive da molti anni.

L’attore ha raccontato che proprio questa problematica ha influito sul suo percorso professionale e sulla decisione di allontanarsi per un periodo dal set di Un Posto al Sole. In alcune interviste ha spiegato come quella fase abbia rappresentato una sfida importante dal punto di vista personale e professionale.

Con il tempo, però, Vitiello ha imparato a convivere con questa condizione, trasformandola in una caratteristica della propria identità. Oggi continua a essere uno dei volti più apprezzati della televisione italiana e uno dei pilastri della soap di Rai 3, che nel 2026 ha festeggiato i suoi primi trent’anni di storia.