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Il Manfredonia resta in D, La Marca: “Grazie a tutti, viva lo sport”

“Un grazie a questi ragazzi, alla società, al suo Presidente, a tutto lo staff e soprattutto ai ragazzi della Gradinata, una tifoseria instancabile, capace di contaminare con la sua gioia e passione per il calcio che continua ad essere un momento e spazio di aggregazione sociale importante.

Un grazie, infine, a tutte le forze dell’ordine e polizia locale, alle associazioni che hanno garantito la sicurezza in ogni gara disputata.

Il Manfredonia Calcio 1932 rimane in serie D a testa alta e saprà affrontare con il nuovo campionato onorando questa nostra città.

VIVA lo sport, Forza Manfredonia”

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia