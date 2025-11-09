Sport Manfredonia

Il Manfredonia in 10 combatte e strappa un punto contro la capolista Fasano

Redazione9 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia in 10 combatte strappa un punto contro la capolista Fasano

Il Manfredonia, ancora una volta, dimostra di avere un cuore grande fermando il Fasano al Miramare, giocando per oltre 70′ in 10 per l’espulsione inflitta ad un colpevole Jallow.

La capolista viene imbrigliata dalla dedizione dei biancocelesti, oggi in total black, e dalle mosse di Pezzella, accendendosi solo nella ripresa con l’ingresso di Stauciuc e Loiodice con conclusioni da fuori area.

Con questo punto il Manfredonia va a quota 12 in classifica, mentre il Fasano resta capolista a quota 25, ma con l’Heraclea ed il Paganese a quota 23.

Redazione9 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©