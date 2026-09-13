Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio ricorda Juliana e Teo Marchano

Oggi la memoria torna a fermarsi nel ricordo di Juliana e del piccolo Teo Marchano, moglie e figlioletto dell’ex calciatore biancoceleste Mauro.

Un vuoto incolmabile lasciato da un destino crudele, ma una presenza che non ha mai smesso di brillare nel cuore e nella memoria della nostra città. Il Manfredonia Calcio 1932 e tutto il popolo sipontino si stringono ancora una volta a Mauro Marchano con immutato affetto.

Il tempo non cancella l’amore, non spegne il ricordo.

Juliana e Teo, angeli biancocelesti per sempre.