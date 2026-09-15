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IL MANFREDONIA CALCIO HA TROVATO IL SUO NUMERO 9: UFFICIALE MILOS KAPUR

Miloš Kapur è ufficialmente un nuovo attaccante del Manfredonia Calcio.

Il centravanti vestirà la maglia numero 9 e sarà già disponibile per la trasferta di domani ad Andria.

Kapur (classe 2001), attaccante di 191 centimetri, è una punta centrale strutturata fisicamente, forte nel gioco aereo e capace di difendere palla e far salire la squadra. Un riferimento offensivo che può garantire presenza in area, profondità e capacità di attaccare gli spazi, oltre a rappresentare un prezioso punto di appoggio per i compagni.

Un profilo giovane, ma già con esperienza internazionale e con caratteristiche che possono aggiungere peso, fisicità e concretezza al reparto offensivo. Arrivato e tesserato nei giorni scorsi, nella tarda mattinata di oggi è arrivato il transfer dalla Federazione slovacca, completando così l’iter burocratico e consentendo al giocatore di essere immediatamente a disposizione di mister Ciaramella.

Un profilo che può rappresentare un importante punto di riferimento per la squadra e che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze in diversi campionati. Nella stagione 2025/26, con il Petržalka (Slovacchia), ha collezionato 33 presenze e 10 gol, numeri che raccontano la sua capacità di incidere sotto porta. Nel suo percorso ha inoltre vestito le maglie di Tekstilac Odžaci, Teplice e Humenné, maturando esperienza tra Serbia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Ma l’arrivo di Kapur non rappresenta soltanto un’operazione di mercato. Il suo ingaggio si inserisce nella più ampia idea di calcio che il patron Gianni Rotice sta portando avanti a Manfredonia. La società sta costruendo una squadra che non guarda soltanto all’immediato, ma punta a creare basi solide per il futuro. Giovani di prospettiva, calciatori con margini di crescita e profili individuati per qualità e potenzialità sono al centro della programmazione.

Una scelta precisa, dunque: non puntare esclusivamente su giocatori già affermati, ma investire su ragazzi che possano diventare protagonisti del Manfredonia di oggi e, soprattutto, di domani.

Benvenuto al Miramare Milos.

Forza Manfredonia!

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S 2026 – 2027