Il Lions Club Manfredonia Host conferisce la Melvin Jones Fellows al Generale Pietro Ciani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST CONFERISCE IL PIU ALTO RICONOSCIMENTO LIONISTICO

LA MELVIN JONES FELLOWS AL GENERALE PIETRO CIANI

Per l’elevato senso delle istituzioni e la dedizione al servizio dello Stato

Cittadini che si distinguono per l’alto profilo del loro operato a vantaggio della Comunità e della Nazione è ciò che rende meritevoli del più alto riconoscimento Lionistico: la Melvin Jones Fellow. E di tale riconoscimento è stato insignito sabato 7 marzo, a Manfredonia, presso la sala Vailati, durante una cerimonia partecipata, a tratti commovente, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Pietro Ciani, manfredoniano di nascita.

Introdotta dagli interventi delle autorità religiose e cittadine, rappresentate da S.E. Monsignor Padre Franco Moscone, e dal Vice sindaco, Cecilia Simone, la cerimonia è proseguita con il conferimento della Melvin Jones Fellow dalle mani del Governatore del Distretto 108 Ab, Girolamo Tortorelli, affiancato dalle autorità lionistiche presenti, Vincenzo Campagna e Rossana Di Leo, rispettivamente presidente della Circoscrizione A e della Zona 2.

La lectio magistralis sul tema: “Le competenze tecnico professionali della Guardia di Finanza nel settore economico finanziario”, seguita alla cerimonia di consegna, ha consentito al generale Ciani di delineare la storia della Guardia di Finanza e dei cambiamenti delle sue funzioni nel corso del tempo, approdando al conseguimento dei tre obiettivi primari attuali: contrastare il contrabbando, combattere la criminalità organizzata, tutelare gli interessi economici del Paese, avversando l’evasione e individuando frodi finanziarie, messe in atto con tecniche sempre più sofisticate. Le sfide insidiose proposte dall’attuale contesto globalizzato e digitalizzato hanno reso ancora più incisiva l’azione della Guardia di Finanza che ha saputo adattare i suoi metodi di intervento alle attuali criticità.

Il Generale ha, quindi, evidenziato l’importanza dell’ANFI “Associazione Nazionale Finanzieri Italiani”, di cui è il presidente nazionale, che, nata come associazione di finanzieri in congedo, comprende oggi anche finanzieri in servizio e svolge non solo funzioni di mutua assistenza tra gli appartenenti all’arma, ma soprattutto volontariato morale ed etico a vantaggio della comunità.

Al termine della relazione, il presidente del Lions Club Manfredonia Host, Giuseppe Grasso, nel ribadire i grandi meriti istituzionali del Generale Pietro Ciani, sottolineando il conferimento nel 2008 della medaglia d’argento al valore civile, ha rimarcato il forte senso di appartenenza al proprio territorio, alla sua Manfredonia e al suo Gargano, mai dimenticati.

La vocazione al servizio e la tenacia con cui è stata perseguita nell’esclusivo interesse della comunità nel corso dell’intera carriera del Generale Ciani, sono state il fulcro dell’intervento conclusivo del Governatore del distretto 108 AB, Girolamo Tortorelli, che vi ha riconosciuto i tratti distintivi dell’etica lionistica, elementi che connotano l’ agire comune di tutte le forze della società civile per un unico obiettivo, l’armonia che dona speranza, come recita il motto dell’anno del suo mandato, e che è un auspicio di pace per tutti.