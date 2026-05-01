Il Guardian incorona il Gargano: Portogreco e Vignanotica tra le spiagge libere più belle d’Italia

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Il Guardian noto giornale britannico s’innamora della Puglia, ma stavolta snobba il Salento per puntare i riflettori sullo “Sperone d’Italia”. In un recente speciale dedicato alle sei migliori spiagge naturali e libere della penisola, l’autorevole quotidiano britannico ha incoronato la costa del Gargano, esaltandone l’anima selvaggia e autentica rispetto alle mete prese d’assalto dal turismo di massa. A rubare la scena tra le pagine della testata inglese sono due gioielli incontaminati del promontorio foggiano.



La prima menzione d’onore va a Portogreco: una piccola baia circondata da grotte e scogliere, definita un vero e proprio paradiso per chi ama i tuffi e lo snorkeling tra le acque cristalline. Subito dopo spicca l’iconica Vignanotica, descritta come un’affascinante e sottile striscia di ciottoli protetta da un’imponente falesia calcarea, una parete naturale provvidenziale per trovare ombra e refrigerio nelle ore più torride della giornata estiva.



L’articolo non si limita a premiare l’estetica del paesaggio, ma offre anche ai lettori d’oltremanica un consiglio per il palato. Il suggerimento per chiudere in bellezza la giornata di mare è quello di spingersi più a nord, fino a Peschici, per assaporare il pescato del giorno cenando su un tradizionale trabucco. Una vetrina internazionale prestigiosa, che conferma ancora una volta il Gargano come rifugio d’eccellenza per chi cerca un Mediterraneo autentico e capace di stupire.

Scopri la lista creata da ilsipontino.net delle spiagge più belle del Gargano