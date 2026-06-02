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Il giovane Nicolas Lombardi della LNI di Manfredonia vince la gara di canoa di Bari

Lo scorso 31 maggio 2026, il giovane Nicolas Lombardi, 9 anni, atleta della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, ha scritto una splendida pagina del suo percorso sportivo conquistando il primo posto nella gara Interregionale di canoa organizzata dallo Sporting Club Barion di Bari.

Un risultato straordinario che rappresenta il suo primo grande successo agonistico e che premia l’impegno, la passione e la determinazione dimostrati durante gli allenamenti.



Ottima prestazione anche per Martin Lombardi, che si è distinto sia nella prova dei 2000 metri sia in quella dei 200 metri, conquistando un meritato quarto posto.

Facciamo tutti il tifo per i nostri giovani rappresentanti manfredoniani, che con i loro risultati e il loro entusiasmo portano in alto il nome della nostra città e ci rendono davvero orgogliosi!



