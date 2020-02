Il giorno di San Valentino fatti notare!

Trascorri il giorno più Romantico dell’anno al Regio Hotel Manfredi

Cena Romantica del 14 Febbraio

Numero limitato di tavoli per le coppie che vorranno trascorrere la classica cena romantica a due con musica di sottofondo, luci soffuse, candele, ed un menù speciale con Antipasto, Primo, Secondo e Contorno, dessert e bevande incluse.

Il costo per persona è di € 40

Ingresso in sala ristorante dalle 19.30 alle 21.30

Menu Cena Romantica (ingresso in sala dalle 19.30 alle 21.30)

Appetizer: Finger food con rocher di battuto di tonno e pistacchio con flute di prosecco

Antipasto: Salmone velato su cialda di riso, sfere di mango e mazzancola reale in manto di pasta kataifi

Primo: Ravioli di burrata in salsa di datterino giallo, scampi e grandine di bottarga di muggine

Secondo: Trancio di ombrina pescato ad amo in crosta di mandorle e lime su vellutata di patate e flan di spinaci

Pre-Dessert: Insalatina di frutta e verdure con ghiacciato al limone

Dessert: Cremoso all’arancia e Grand Marnier su crema allo zabaione e passion fruit

Bevande: Calice di vino e acqua.

Vuoi aggiungere il pernottamento del 14 Febbraio?La camera Matrimoniale Classic ti costa solamente 69,00 euro ed include la Prima Colazione a buffet dolce e salata.

Vuoi aggiungere il Percorso Benessere nella Nuova SPA Manfredi Wellness?

Per questa esperienza il numero di posti è limitatissimo ed è possibile per i turni di ingresso del 14 Febbraio dalle 19.30 alle 20.30, previa prenotazione anticipata su disponibilità.

Il costo per persona è di euro 30,00 (materiale non fornito e noleggiabile a pagamento sul posto).

Se fai l’intero Pacchetto con:

Percorso Benessere in SPA da 60 minuti

Cena Romantica

Pernottamento della notte del 14 Febbraio

Colazione dell’amore

il costo a coppia è di euro 198,00

(tassa di soggiono da aggiungere se non sei residente a Manfredonia).



Prenota subito il tavolo del tuo San Valentino al numero 0884.530122.

