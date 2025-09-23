[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il fumettista foggiano Jacopo Guerra annuncia l’uscita di “Non ho più paura”

NON HO PIÙ PAURA – Fare i conti col proprio passato non è mai stato così difficile

Foggia – Jacopo Guerra, giovane fumettista e vignettista, annuncia l’uscita del suo fumetto

“Non ho più paura”, in vendita a partire dal 23/09/2025 in tutte le librerie fisiche e online sul

sito della casa editrice Cornacchione Editore.



Il fumetto, di genere gotico e horror, racconta la storia di Stanek che una volta diventato un

demone ed essersi isolato dalla società dovrà poi trovare la forza di affrontare il suo

tormentato passato.



Un fumetto ed una storia che vuole esplorare il genere horror e dark mettendo però al centro

emozioni e sentimenti piuttosto che il solo e semplice terrore, in modo da renderlo fruibile a

quante più persone possibili.



Il volume, di 110 pagine, è interamente realizzato con tecnica di disegno digitale, cercando

di proporre uno stile unico e originale.



CHI SONO

Jacopo Guerra è un fumettista, vignettista e illustratore foggiano. Ha già pubblicato per

Kunda Comics “Oliver e i gatti” in versione digitale, ha collaborato come vignettista per

OttolinaTV.

“Non ho più paura” edito da Cornacchione Editore è il primo lavoro pubblicato in versione

cartacea.