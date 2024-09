Il Foggia Film Festival cerca persone da inserire nella giuria popolare

L’annuncio è rivolto a persone residenti nella città di Foggia che in qualità di volontari vogliano collaborare a individuare e premiare le migliori opere iscritte nelle sezioni documentari e cortometraggi di finzione; l’impegno previsto è dal 17 al 22 novembre 2024, ore 17,30-20,30 circa.

La giuria popolare sarà formata da persone della società civile, pertanto non saranno prese in esame candidature presentate da esperti, operatori del settore; questo perché la giuria di qualità è già operativa.

Inviare le candidature a press.foggiafilmfestival@gmail.com entro le ore 13,00 di mercoledì 2 ottobre 2024, indicando nome e cognome, età, indirizzo, professione, una foto, recapito telefonico; si raccomanda di citare nell’oggetto: Candidatura giuria popolare FFF 2024.

La sera di sabato 23 novembre 2024 la giuria di qualità presieduta dall’attore Gianmarco Saurino conferirà i riconoscimenti alle migliori opere.

La kermesse si terrà a Foggia dal 17 al 23 novembre 2024 presso l’Auditorium Santa Chiara.

Il claim di quest’anno è Altri schermi, ovvero i punti di vista dei filmmakers su tematiche prevalentemente sociali, come l’ambiente e la sua salvaguardia, il contrasto alle mafie, all’omofobia, al bullismo, al lavoro nero, alla violenza di genere, passando per la cultura della pace e della non violenza.

Il Festival, diretto da Pino Bruno, Maurizia Pavarini e Rossella Menga, rispettivamente direttore artistico, direttrice organizzativa e direttrice dello Student Film Fest, promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.

La XIV edizione rientra nell’intervento ‘Promuovere il Cinema 2024’, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7, con il patrocinio del Comune di Foggia. La kermesse è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’, in collaborazione con Biblioteca ‘La Magna Capitana’, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.