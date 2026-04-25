Fede e religione

Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa Sollievo

Redazione25 Aprile 2026
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Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa Sollievo

Nel programma del 5 maggio, per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà esposto il corpo di Padre Pio tra i fedeli.

Il programma della giornata, infatti, si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli ‒ partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.

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Redazione25 Aprile 2026