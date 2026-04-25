Fede e religione
Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa Sollievo
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il corpo di San Pio tra i fedeli: esposto per i 70 anni di Casa Sollievo
Nel programma del 5 maggio, per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà esposto il corpo di Padre Pio tra i fedeli.
Il programma della giornata, infatti, si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli ‒ partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.