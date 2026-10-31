Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la deliberazione che prevede la partecipazione del Comune al nuovo assetto societario di Acquedotto Pugliese
📍Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità la deliberazione che prevede la partecipazione del Comune al nuovo assetto societario di Acquedotto Pugliese, attraverso la costituzione di Acqua Comune, società interamente pubblica che consentirà ai Comuni pugliesi di partecipare alla governance del servizio idrico.
Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Puglia con la legge regionale n. 14 del 2024, anch’essa approvata all’unanimità, e proseguito con l’affidamento del servizio ad Acquedotto Pugliese fino al 2045.
Una scelta dal forte significato politico, che conferma la gestione interamente pubblica dell’acqua e rafforza il ruolo degli enti locali nel governo di una risorsa essenziale per cittadini e imprese.
Per Manfredonia, il nuovo assetto rappresenta un’opportunità per rafforzare il confronto sulle esigenze infrastrutturali del territorio, a partire dalle reti idriche, dalla depurazione e dall’approvvigionamento delle aree produttive, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti alle necessità della comunità.