Il Comune mette in vendita alcuni immobili e terreni, “non è una scelta semplice, ma importante per il riequilibrio finanziario”

MANFREDONIA – Cecilia Simone Assessore al Bilancio del Comune di Manfredonia pubblica sui social un importante messaggio: “Ieri abbiamo pubblicato l’avviso per l’asta pubblica dei beni comunali. Dal 15 ottobre, attraverso la piattaforma telematica della CUC del Tavoliere, partirà la gara vera e propria, con la documentazione di dettaglio disponibile in quella fase.”

Il comune di Manfredonia ha messo in vendita 12 lotti: dal terreno edificabile alle aree e agli immobili dell’ex CCR ASE, dai chioschi sul lungomare e in Piazzale Ferri fino a unità artigianali, commerciali e abitative a Borgo Mezzanone.

Come dice l’Assessore Cecilia Simone “Non è una scelta semplice né “popolare”: mettere a gara dei beni comunali significa assumersi fino in fondo la responsabilità di dare concretezza al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Significa passare dalle parole ai fatti, perché senza atti concreti il risanamento resta solo sulla carta.”

Aggiunge inoltre: “Questa Amministrazione, con serietà e trasparenza, sta dimostrando che i conti si possono mettere in ordine e che la politica, quando è fatta con coraggio, serve davvero alla città. Ogni euro che entrerà rafforzerà il bilancio comunale, permettendoci non solo di rispettare gli impegni, ma anche di garantire più servizi e programmare interventi per migliorare la vita quotidiana delle persone.

Si tratta di un passaggio importante: la prova che il risanamento non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano fatto di scelte anche difficili, ma necessarie per restituire stabilità e futuro alla nostra comunità.

Cecilia Simone

Assessora al Bilancio Patrimonio e Demanio