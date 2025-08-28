[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Comune di Manfredonia si costituisce parte civile nel processo “Mari e Monti”

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia comunica la decisione di costituirsi parte civile nel procedimento penale “Mari e Monti” che vede coinvolti numerosi imputati per reati di stampo mafioso riconducibili alle organizzazioni criminali operanti sul Gargano.



La decisione è stata assunta con l’obiettivo di tutelare l’immagine e l’interesse della comunità sipontina duramente colpita e offesa dalla presenza e attività della criminalità organizzata, per affermare con forza il principio di legalità come valore imprescindibile della convivenza civile.



La costituzione di parte civile è un atto concreto, e non solo simbolico, con cui il Comune si schiera a fianco della giustizia e cittadini onesti, contro ogni forma di prepotenza e sopraffazione mafiosa, che minaccia e compromette l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, anche dal punto di vista della libertà di concorrenza e di integrità del mercato e dell’economia, originando allarme sociale e senso di insicurezza.



“È una scelta politica importante- dichiara il Sindaco di Manfredonia Domenico la Marca- fatta a nome della gente perbene, della gente onesta, della nostra comunità. Manfredonia dice da che parte vuole stare: sicuramente contro quanti in questi anni hanno rubato il nostro futuro. Abbiamo bisogno di liberare i nostri territori dalla violenza e dalle prigioni della mafia. Non possiamo più essere indifferenti, perché l’indifferenza addormenta le nostre coscienze. Il nostro futuro si costruisce oggi, dalle scelte che facciamo, dove scegliamo di andare.”



Con questo atto il Comune di Manfredonia si unisce ai Comuni di Mattinata e Monte Sant’Angelo, già costituitisi parte civile, per rafforzare un fronte istituzionale compatto nella lotta contro la mafia garganica.



L’Amministrazione continuerà a lavorare per promuovere la cultura della legalità, della partecipazione civica, per ricostruire la fiducia nelle istituzioni.

Domenico La Marca

Sindaco