Il candidato sindaco La Marca incontra l’Assessore Regionale Alessandro Delle Noci

Prospettive di Sviluppo Economico per Manfredonia: il candidato sindaco Domenico La Marca incontra l’Assessore Regionale Alessandro Delli Noci

Il movimento civico e politico “Con Manfredonia”, parte della coalizione Insieme per Manfredonia con Domenico La Marca sindaco, organizza un incontro per discutere lo sviluppo economico del nostro territorio. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio, alle ore 15.30, presso la sede del candidato sindaco in Corso Manfredi 108. L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività e Attività Economiche, Alessandro Delli Noci.

Questo incontro rappresenta un’opportunità significativa per approfondire e discutere le strategie di crescita economica di Manfredonia. Con l’intervento dell’Assessore Delli Noci, noto per il suo dinamismo e la sua competenza nel panorama politico regionale, si potrà esplorare il potenziale produttivo del territorio e delineare nuove prospettive di sviluppo sostenibile, adattate alle esigenze locali.

L’evento, a cui sono invitati a partecipare rappresentati delle attività economiche e delle imprese locali, è un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni regionali e la comunità di Manfredonia, mirando a un futuro di crescita e sviluppo per l’intero territorio.