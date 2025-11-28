Attualità Capitanata
Il black friday di Aeroitalia: 15% di sconto per i voli da e per Foggia
I regali migliori non si comprano, si raggiungono. Solo per oggi, approfitta di sconti fino al 15% su tutto il network Aeroitalia.
Il Black Friday Aeroitalia è l’occasione perfetta per programmare il tuo prossimo viaggio da per Foggia
Parti da o verso Cagliari, Catania, Comiso, Cuneo, Foggia, Milano, Roma — e tante altre destinazioni!
Prenota subito: https://www.aeroitalia.com/black-friday-aeroitalia