Il black friday di Aeroitalia: 15% di sconto per i voli da e per Foggia

Redazione28 Novembre 2025
I regali migliori non si comprano, si raggiungono. Solo per oggi, approfitta di sconti fino al 15% su tutto il network Aeroitalia.

Il Black Friday Aeroitalia è l’occasione perfetta per programmare il tuo prossimo viaggio da per Foggia

 Parti da o verso Cagliari, Catania, Comiso, Cuneo, Foggia, Milano, Roma — e tante altre destinazioni!

Prenota subito: https://www.aeroitalia.com/black-friday-aeroitalia

