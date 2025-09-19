[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale (e rossa sul calendario)

Il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale. Nel 1977 la festività era stata abolita ma il Parlamento ha avviato l’iter per ripristinarla, con due proposte di legge presentate da Noi Moderati e Fratelli d’Italia.



La misura ha trovato il sostegno di Forza Italia e Lega, formando un fronte compatto della maggioranza.