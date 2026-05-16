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Il 21 maggio a Manfredonia la giornata di consultazione pubblica per la dorsale adriatica

Terna presenterà alle amministrazioni e ai cittadini il progetto del nuovo collegamento elettrico tra Puglia ed Emilia-Romagna

L’intervento rafforzerà il corridoio adriatico e favorirà l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili

Terna, la società responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in alta e altissima tensione in Italia, nelle scorse settimane ha avviato la fase di consultazione pubblica per il nuovo collegamento sottomarino in corrente continua tra Puglia ed Emilia-Romagna.

L’iniziativa prevede una serie di incontri informativi e partecipativi denominati “Terna Incontra” rivolti a tutti i cittadini dei comuni interessati dal progetto: si svolgeranno a Foggia (19 maggio), San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (20 maggio) e Manfredonia (21 maggio) e rappresentano un’occasione per approfondire le caratteristiche del progetto, confrontarsi con i tecnici di Terna e formulare osservazioni e suggerimenti sulle ipotesi localizzative delle nuove infrastrutture.

La nuova “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”, realizzata in tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current – Alta Tensione in Corrente Continua), consentirà di aumentare in modo significativo la capacità di scambio di energia tra sud e centro-nord e quindi la flessibilità e l’efficienza del sistema elettrico italiano a supporto della transizione energetica e dell’integrazione delle fonti rinnovabili.

Il progetto della Dorsale Adriatica prevede la realizzazione di un collegamento interamente in cavo di circa 600 km, di cui 540 km sottomarini, tra la Puglia e l’Emilia-Romagna e di due nuove stazioni di conversione collegate, mediante raccordi in corrente alternata HVAC (High Voltage Alternating Current – Alta Tensione in Corrente Alternata), alle esistenti stazioni elettriche di Foggia e di Forlì.

Ulteriori informazioni sull’intervento e il calendario completo degli eventi sono disponibili sul sito di Terna, alla pagina: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/dorsale-adriatica