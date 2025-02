[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 20 febbraio in scena al Palco in una Stanza il libro di Talienti “Al di là delle sbarre”

Ospite del prossimo appuntamento della Rassegna Letteraria ‘Libri in scena’ organizzata dalla Direttrice del Palco in una Stanza, Francesca Rinaldi, in collaborazione con Anna Maria Vitulano, già giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e con il tocco scenografico a cura di Dominique Dellisanti, sarà il professore Luigi Talienti con il suo libro “Al di là delle sbarre” (ed. del Rosone, Foggia 2022)

Oltre il carcere, i ragazzi (e non solo) possono e devono avere una prospettiva sociale e lavorativa senza dover pagare a vita il pregiudizio dell’errore commesso.

E’ questa l’essenza o, se vogliamo, il filo conduttore del libro di Luigi Talienti che dal 2019 ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ipeoa di San Giovanni Rotondo e Manfredonia- Istituto alberghiero portando con sé il bagaglio dell’importante esperienza maturata da insegnante in un luogo di detenzione, un contesto dagli spazi delimitati e sorvegliati e dove vige un Regolamento cui bisogna rigorosamente attenersi per ogni attività che vi si conduce. A differenza della scuola pubblica, dove le norme, che pure governano le attività didattiche e la vita scolastica, esercitano una pressione non commisurabile all’altra.

Qual è il bilancio che il prof. Talienti ha tratto dalla lunga parentesi da insegnante in un istituto di pena?

Lo rivela in questo libro ‘autobriografico’ ispirato ai 16 anni che lo hanno visto docente e volontario (continua ad esserlo) nella casa circordariale di Foggia. Laureato in giurisprudenza e laureando in scienze della formazione e pedagogia, Talienti aveva lavorato per un periodo anche in alcuni istituti di credito e conseguito l’abilitazione alla professione forense esercitata fino al 2019.

E’ un racconto basato sulla testimonianza diretta attraverso la quale egli rilancia un messaggio educativo importante, offrendo anche un contributo in termini ‘manualistici’ del quale può far tesoro chiunque volesse intraprendere un cammino professionale, quale è quello di insegnante in un istituto di pena e detenzione, che necessita anche di una buona dose di coraggio per affrontare una sfida a favore del prossimo e di chi vive la difficile dimensione della ristrettezza carceraria quasi sempre all’oscuro di una prospettiva reale di riabilitazione e reintroduzione nel tessuto sociale.

L’incontro con l’autore si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 19.00 presso Il Palco in una Stanza, via Arte del ferro 13/B -Villaggio artigiani.

Ingresso gratuito con prenotazione posto al numero 347 5416337.