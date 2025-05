Ignazio Moser, assenza social e distacco con Belen: “Sta affrontando un periodo difficile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno finalmente coronato il loro sogno, quello di metter su famiglia. In molte occasioni aveva ammesso di desiderare un figlio e nei giorni scorsi hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la prima volta.

La gravidanza, tanto attesa e desiderata, però è arrivata in un momento molto delicato per la coppia. Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta crisi tra loro e del distacco con la sorella di lei, Belen Rodriguez. In molti hanno notato che ultimamente Ignazio Moser è molto assente sui social, sembra però che non c’entri nulla il rapporto con Cecilia Rodriguez.

Periodo difficile per Ignazio Moser: spuntano nuove indiscrezioni

A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, che ha fatto sapere che l’assenza dell’ex gieffino dai social è dovuta al periodo difficile che sta vivendo. Tra le varie cose si legge: “Ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social. Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore“.

La nota rivista si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni anche in merito alla rottura tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez, che ad oggi ha un rapporto molto teso anche con la sorella Cecilia. Chi fa sapere che si era parlava di una lite tra l’argentina e il cognato dopo che lei aveva scherzato con Andrea Damante durante una festa. Si legge poi: “Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere“.