Belen e Cecilia Rodriguez ancora ai ferri corti, spuntano nuovi retroscena: “Non è detto che si risolverà”

Si continua a parlare del rapporto turbolento tra Belen e Cecilia Rodriguez, da settimane trapelano vari rumors in merito al loro allontanamento e ad oggi la situazione non si è ancora risolta.

Il fatto che la nota conduttrice non si sia pubblicamente congratulata con la sorella dopo l’annuncio della gravidanza, non ha nemmeno messo il like al post in cui ha annunciato di essere incinta, dimostra che non è ancora tornato il sereno tra loro. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia si è lasciato sfuggire nuovi dettagli in merito alla loro lite dicendo che i motivi non sono quelli rivelati da Vanity Fair.

Belen e Cecilia Rodriguez lontane: cosa ha detto Parpiglia sulla loro lite

Il noto giornalista ha fatto sapere che le sorelle Rodriguez sono sempre più lontane e che sotto ci sono cose ben più gravi rispetto a ciò che è stato detto fino ad ora. Anche lui fa notare che Belen Rodriguez non ha commentato la notizia della gravidanza e non va mai a casa della sorella.

Gabriele Parpiglia ha poi rivelato che anche Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, è sparito da un po’ ma non ha rivelato altri dettagli. Dopo aver ribadito che Vanity Fair non ha detto la verità in merito al litigio ha aggiunto: “Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà“.