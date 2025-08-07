If you love, spoiler 7 agosto 2025: i fratelli di Ates non vogliono stare con lui, Leyla teme…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi su Canale 5 alle 15.15 vengono trasmessi due nuovi episodi di If you love, la dizi turca va in onda da lunedì a venerdì e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler negli episodi di oggi Leyla si metterà in contatto con Meryem per raccontarle ciò che le è successo, nel frattempo per Ates sarà palese il fatto che è Ilter l’unico felice del suo ritorno. I suoi fratelli minori per volere del padre dovranno vivere con lui ma i fratelli non sono apparsi entusiasti, specialmente Ilgaz. La ragazza chiederà ai suoi fratelli di rimanere in camera per manifestare il loro malcontento.

Spoiler If you love 7 agosto 2025: Leyla ha paura di essere scoperta

Rimasta a casa nelle vesti di tata Leyla avrà paura di essere scoperta dal padrone di casa, intanto si sta affezionando sempre di più ai bambini. Onur sarà preoccupato per lei, Meryem invece è a conoscenza della verità ma non potrà parlarne con nessuno.

Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che Ates deciderà di ristrutturare la villa, cancellando tutte le tracce del suo passato, una decisione che non verrà presa affatto bene dai suoi fratelli.