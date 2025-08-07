If you love sospesa su Canale 5: il nuovo cambio di programmazione per la serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

If you love ha debuttato da una settimana sui teleschermi di Canale 5. La dizi turca con l’attore Kerem Bursin ha registrato ascolti importanti con quasi 2 milioni di telespettatori a puntata. Nonostante il successo, le vicende ambientate in Turchia subiranno un importante cambio di programmazione per quanto riguarda il mese di agosto. In particolare, If you love raddoppierà il suo appuntamento, prendendo il posto di Io sono farah, che rimarrà sospesa dall’11 al 14 agosto. Le vicende di Ates e Leyla non andranno in onda per il 15 agosto per permettere al pubblico di poter trascorrere Ferragosto in totale relax.

If you love anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di If you love che il pubblico avrà modo di vedere nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca con l’attore Kerem Bursin rivelano che Ates monterà una tenda da glamping in giardino, così da non dover buttar via gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati. L’uomo ridarà a Leyla il suo ciondolo con la farfalla. Fusun, nel frattempo, confiderà a Ilgaz che è necessario liberarsi di Leyla, per poi potersi liberare di Ates. La ragazzina deciderà di approfittare d’assenza della babysitter per nascondere Berit e far finta che sia scomparsa. Nel frattempo, Leyla verrà minacciata da Yaku. La donna dovrà avvicinarsi ad Ates se non vuole che tutti i suoi complici finiscano in prigione.