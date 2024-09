Identificato l’uomo del video alla stazione di Foggia

Identificato l’uomo del video hard alla stazione di Foggia

La Polizia di Stato, a seguito della diffusione sui social-network di un video che immortalava due soggetti in atteggiamenti intimi nei giardini antistanti la stazione ferroviaria di Foggia, avviava un’attività info-investigativa che portava all’identificazione dell’uomo coinvolto.



Nei suoi confronti, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di far rientro nel Comune di Foggia per la durata di 3 anni.

Negli stessi luoghi, nel pomeriggio di ieri, veniva identificato un ulteriore soggetto che con fare molesto importunava alcuni passanti e, anche in questo caso, sarà emesso nei suoi confronti il medesimo provvedimento con divieto di far rientro nel Comune di Foggia.