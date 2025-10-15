Identificati i due teppisti che hanno lanciato un sasso contro autobus a Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Identificati i due teppisti che hanno lanciato un sasso contro autobus di Ferrovie del Gargano in piazza Goeppingen a Foggia.

Plauso dell’azienda per le indagini svolte dalla Polizia Locale

Ferrovie del Gargano esprime il proprio vivo apprezzamento e sentito ringraziamento al Corpo di Polizia Locale di Foggia per la tempestività e l’efficacia dimostrate nelle indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di due minorenni presunti responsabili di un atto vandalico.

Nella giornata di sabato 4 ottobre scorso, infatti, ignoti avevano lanciato pietre contro un autobus delle Ferrovie del Gargano che transitava in piazza Goeppingen, in pieno centro a Foggia, mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e operatori.

Grazie a un’operazione condotta con prontezza e professionalità, grazie anche all’ausilio degli impianti di video sorveglianza, la Polizia Locale è riuscita a individuare i presunti autori del vile gesto, contribuendo a prevenire una possibile escalation di atti teppistici e riaffermando il principio di legalità sul territorio. Non è la prima volta che le loro indagini si rilevano decisive in questo tipo di attività di contrasto a tali simili deplorevoli azioni.

Ferrovie del Gargano rinnova la propria fiducia nelle Istituzioni e nella collaborazione con le Forze dell’ordine, fondamentali per garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro e rispettoso per tutti.